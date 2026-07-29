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Эндокринолог объяснила, какие болезни мешают сбросить вес

Эндокринолог объяснила, какие болезни мешают сбросить вес
Какие болезни мешают сбросить вес
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Многие люди, безуспешно пытающиеся похудеть, винят во всем гормоны. Доля правды в этом есть, но, как объяснила врач-кардиолог, диетолог Светлана Дербенёва в беседе с aif.ru, главная причина набора веса всегда одна — превышение поступления энергии над её тратами. Однако ряд заболеваний действительно может серьёзно тормозить процесс похудения.

Среди них — патологии эндокринной системы: гипотиреоз, сахарный диабет, синдром поликистозных яичников, повышенный пролактин, дисфункция половых гормонов. Также мешают снижать вес заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие физическую активность. Но, подчёркивает эксперт, заболеваний, делающих похудение невозможным, не существует — при правильном подходе успех неизбежен.

Чтобы подобрать стратегию снижения веса и избежать осложнений, Дербенёва рекомендует пройти базовый протокол обследований:

  • общий анализ крови и мочи;
  • расширенная биохимия (АСТ, АЛТ, ГГТ, билирубин, глюкоза);
  • липидный профиль (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды);
  • гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4) и половые гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, тестостерон);
  • коагулограмма для оценки свёртываемости крови.

Дополнительно врач может назначить анализ на гликированный гемоглобин (для выявления диабета), ферритин, витамины B12 и D, а также кортизол в моче.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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