Диетолог предупредила об опасных последствиях переедания арбуза

Арбуз — любимое летнее лакомство, но его переедание может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом предупредила врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, избыточное употребление ягоды вызывает резкие скачки сахара в крови: инсулин взлетает, а затем стремительно падает, что приводит к усталости, «туману в голове» и голоду. Кроме того, избыток фруктозы блокирует сигнал насыщения и перерабатывается напрямую в висцеральный жир.

Особую опасность арбуз представляет для сердечно-сосудистой системы и почек. Ягода на 90% состоит из воды с растворёнными сахарами и солями, которые быстро всасываются в кровь, создавая резкую нагрузку на сердце и почки. При хронических заболеваниях почек арбуз может вызвать защелачивание мочи.

Не менее серьёзные последствия ждут людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Арбуз богат FODMAP-веществами — быстроферментируемыми углеводами, которые при переедании провоцируют вздутие, спазмы и диарею.

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