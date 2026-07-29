Учёные выяснили, что стакан воды за обедом мешает худеть

Привычка запивать еду водой, которую многие считают способом съесть меньше, на самом деле может приводить к обратному эффекту. К такому выводу пришли исследователи Корнельского университета.

В ходе экспериментов выяснилось, что на каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды участники съедали примерно на 49 калорий больше. Частые глотки между кусочками освежают вкус блюда, затягивая процесс еды и откладывая момент насыщения. Вода быстро покидает желудок и не создаёт долгого чувства сытости.

В другом эксперименте учёные обнаружили, что острая пища, напротив, помогает есть меньше. Участники, которые ели чипсы с острой сальсой, потребляли на 28% меньше закуски и делали это на 30% медленнее по сравнению с теми, кто ел мягкий соус.

Таким образом, распространённые диетические советы оказались неверны: вода за обедом может способствовать перееданию, а острая пища — помогать контролировать порции.

Результаты опубликованы в журналах Appetite и Food Quality and Preference.

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