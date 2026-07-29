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Врач предупредила о риске перегрева во время сна

Врач предупредила о риске перегрева во время сна
Врач предупредила о риске перегрева во время сна
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Можно ли получить тепловой удар, не выходя из дома, а тем более — во сне? На этот вопрос ответила терапевт Цифровой клиники ВСК Мария Лаврухина.

По словам специалиста, классический тепловой удар случается днём — при длительном пребывании на солнце или в душном помещении на фоне физической активности. Во сне человек находится в покое, поэтому риск острого теплового удара минимален.

Однако это не значит, что ночной сон безопасен. Заработать тяжёлую форму перегрева в постели вполне реально, предупреждает врач. Особую опасность представляет сон под плотным синтепоновым одеялом в комнате без кондиционера — в таких условиях температура тела может подняться выше критической нормы.

К тревожным признакам «ночного» перегрева относятся: сильная головная боль и головокружение, тошнота, учащённое сердцебиение, покраснение лица, резкая слабость. При появлении этих симптомов после пробуждения врачи рекомендуют немедленно проветрить помещение, выпить прохладной воды и сменить постельные принадлежности на более лёгкие.

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