DDX Fitness FEST пройдёт в Москве 25 и 26 июля

Уже в эти выходные, 25 и 26 июля, в музее-заповеднике «Коломенское» пройдёт юбилейный DDX Fitness FEST. Организаторы порадуют гостей любимыми форматами и представят новые: более 150 активностей, три выступления от популярных российских исполнителей, лекции от экспертов по фитнесу и здоровью, масштабные квесты, танцевальные батлы и многое другое.

Расписание обещает быть максимально разнообразным. Впервые на DDX Fitness FEST состоится техно-перформанс. 25 июля за пульт со специальным авторским сетом встанут резиденты команды Monasterio, одного из главных проектов электронной музыки в России. Под открытым небом и в сопровождении светового шоу зрители смогут почувствовать ритм, драйв и полное погружение в атмосферу рейва.

Ещё одно масштабное событие фестиваля — фитнес-гонка CRACE, которая пройдёт в оба дня мероприятия. На площадке каждый сможет попробовать мини-версию. Маршрут разбит на восемь беговых отрезков с функциональными точками: лыжный и гребной тренажёры, толкание и тяга саней, бёрпи с прыжком в длину, перенос гирь, выпады с мешком и броски мяча в стену. Вместо бегового круга будут механические дорожки, а все функциональные станции сохранятся — это отличный способ попробовать гонку. Полноформатный забег пройдёт в это же время в МЕГА Тёплый Стан. Между двумя локациями раз в час будет курсировать бесплатный трансфер, чтобы участники могли в любое время перемещаться между площадками.

Фото: Пресс-служба DDX Fitness

Восстановить силы после интенсивных форматов можно будет в совместном пространстве с «Йога журналом». Здесь пройдут хатха-йога с известными преподавателями, практика осознанности, лицевая йога, Inside Flow, а также йога-рейв и экстатический танец. В дни фестиваля в отдельном шатре состоятся сессии гонг-медитации — звуковые практики.

Те, кто хотят попробовать себя в новых направлениях смогут освоить танцевальные техники на профессиональных мастер-классах. Их проведут хореографы и блогеры: постановщик Егора Крида Лера Лежнева, победитель «Танцев на ТНТ» Алексей Летучий, Dima Bonchinche, Анна Soul и другие. Классы на малых сценах будут длиться по 30 минут, на главной сцене — по часу.

Развлекательная программа фестиваля порадует выступлениями Клавы Коки, XOLIDAYBOY и Мари Краймбрери. В первый вечер, 25 июля, на сцену выйдет XOLIDAYBOY, а 26 июля день завершится концертами Клавы Коки и Мари Краймбрери.

Между выступлениями и тренировками можно перекусить и провести время с семьёй в специально оборудованных местах. На территории будет работать фудкорт с русской, итальянской, греческой и турецкой кухнями, в том числе с вегетарианскими позициями, а отдохнуть можно будет в чилл-зонах с шезлонгами и пуфами.

Для семей с детьми мультимедийный центр «СоюзМультПарк» организует отдельное пространство, в котором физические активности и движение встречаются с миром любимых персонажей «Союзмультфильма». Также юных гостей ждёт программа от Школы Анимации, которая позволит им попробовать себя в роли настоящих мультипликаторов — под руководством профессионального аниматора они смогут создать собственный мультфильм.

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