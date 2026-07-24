«Лужникам» — 70. Какие сюрпризы ждут гостей спорткомплекса

31 июля 70-й день рождения отмечает Олимпийский комплекс «Лужники». На протяжении десятков лет здесь проходили важнейшие спортивные и культурные события, ставились рекорды, выступали мировые музыкальные звёзды, организовывались чемпионаты, зажигался олимпийский огонь, именно отсюда в 1980-м в небо улетал олимпийский мишка. В год 70-летия «Лужники» подготовили целую серию мероприятий, посвящённых большой истории спорткомплекса и его современности.

До 14 августа в вестибюле станции метро «Воробьёвы горы» открыта выставка «От чертежа до легенды», где в хронологическом порядке представлены макеты, архитектурные эскизы и ключевые артефакты — от первых билетов до кубков победителей соревнований. В эскалаторном павильоне на «Воробьёвых горах» пройдёт фотовыставка «Панорама времени», представляющая собой сопоставление архивных и современных снимков, иллюстрирующих масштабы трансформаций олимпийского комплекса. Также специально к 70-летию будет выпущена эксклюзивная серия карты «Тройка», которую можно сохранить на память о знаменательной дате.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

70-летию «Лужников» посвящена масштабная выставка в Московском музее современного искусства (ММОМА), которая объединит работы современных художников и исторические артефакты из архива «Лужников», Музея архитектуры имени Щусева, Музея Москвы и других объектов. Экспозиция исследует темы спортивного духа, архитектурного наследия, коллективной памяти и общественного пространства, позиционируя «Лужники» как культурный объект и одну из главных точек притяжения столицы. Выставку можно посетить с 31 июля по 29 ноября.

С 27 июля по 9 августа на площади перед информационным агентством ТАСС можно увидеть цифровую фотовыставку, иллюстрирующую основные события, происходившие в «Лужниках» с момента основания Олимпийского комплекса. Также фотовыставка, посвящённая 70-летию «Лужников», будет открыта с августа и до ноября на территории спорткомплекса – на Аллее Славы и рядом с Центральной площадью.

Художественная выставка в аквакомплексе «Лужники» позволит гостям стать частью живой картины настроений, представляя «Лужники» как пространство личных побед и счастливых мгновений. Период её проведения: сентябрь-декабрь.

Фото: Пресс-служба ОК «Лужники»

Посетители Дворца тенниса «Лужники» смогут ознакомиться с экспозицией, посвящённой спортивной эстетике. На выставке можно будет проследить эволюцию спортивного костюма — от платья в пол до миниюбок, ракетки — от дерева до карбона. Архивная хроника и витрины с инвентарём расскажут, как менялось тело, техника и стиль в ракеточных видах спорта (теннис, настольный теннис, бадминтон, падел-теннис), представляя «Лужники» как лабораторию спортивной формы. Выставка пройдёт с октября по март следующего года.

К своему дню рождения «Лужники» приготовили и сладкий сюрприз. Специально к праздничной дате в коллаборации с известной торговой сетью будет выпущен торт «Лужники». Непосредственно 31 июля все, кто придёт на вечернюю прогулку на Центральную площадь с фонтаном, в 22:00 смогут увидеть праздничный 3D-мэппинг на Большой спортивной арене.

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