Московский музей современного искусства и «Лужники» представляют совместную выставку

Московский музей современного искусства и «Лужники» представляют совместный выставочный проект «Лужники. Есть место истории», приуроченный к 70-летию Олимпийского комплекса. Экспозиция объединяет произведения разных периодов — от русского авангарда начала XX века до работ молодых авторов, созданных в последнее десятилетие, в том числе произведённых специально для выставки, предлагая многогранный взгляд на биографию одной из главных спортивных площадок страны и её связь с отечественной историей и культурой. Для разработки архитектурного решения проекта было приглашено бюро «Мастерская Б».

Выставка, развёрнутая в пространстве ММОМА на Гоголевском бульваре, совмещает сразу несколько линий повествования. С одной стороны, проект обращается к ключевым страницам в хронике «Лужников», одного из главных символов столицы, раскрывая отдельные эпизоды жизни Олимпийского комплекса. С другой — показывает точки пересечения спортивной истории с общественными и художественными процессами разных эпох.

Проект соединяет несколько содержательных пластов: произведения искусства различных периодов, течений и направлений, включающие предметы советской и постсоветской материальной культуры. Архивные фотографии и документы впервые будут представлены в столь значительном объёме, открывая уникальную возможность познакомиться с артефактами из фонда «Лужников», многие из которых ранее не экспонировались. Такое сочетание позволяет максимально полно и многогранно рассказать о разных этапах развития «Лужников» — места, ставшего свидетелем важнейших событий в истории страны.

Фото: Пресс-служба «Лужников»

Пространство выставочных залов разделено на тематические блоки, каждый из которых раскрывает отдельную грань жизни «Лужников». Посетители смогут взаимодействовать с интерактивными элементами и специально созданными для проекта спортивными объектами, окажутся в реконструированной раздевалке сборной России по футболу на территории Большой спортивной арены, познакомятся с материалами, посвящёнными VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года и другим крупнейшим спортивным событиям. Отдельным параграфом вынесен проект современного российского фотографа Сергея Сапожникова, созданный специально к юбилею «Лужников». Этот зал отражает современную архитектуру Олимпийского комплекса и рассказывает о новом этапе развития «Лужников» для будущих поколений.

Тема спорта и сегодня остаётся важным источником вдохновения для художников. Одни обращаются к античному наследию и его представлениям о гармонии тела, другие — к утопическим образам раннесоветской эпохи. Обе эти идеи, выполненные в различных техниках и материалах, будут показаны в экспозиции.

Одной из ключевых задач проекта становится осмысление личной чувственности и динамической поэтики телесных состояний, связанных с физическим усилием, стремлением к совершенствованию собственных достижений. В центре внимания оказываются темы движения и покоя, напряжения и преодоления, воли и эмоции. Выставка представляет собой своеобразный срез художественных интерпретаций, связанных с культурой тела и физической активностью в самом широком её смысле.

Художники: Виктор Алимпиев, Константин Батынков, Анатолий Брусиловский, Сергей Кузнецов, Владимир Григ, Анатолий Зверев, Илья Кабаков, Валерий Кацуба, Ирина Корина, Борис Матросов, Александра Паперно, Александр Родченко, Леонид Ротарь, Владимир Сальников, Вадим Сидур, Леонид Соков, Варвара Степанова, Кит Хэйринг и другие.

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