Фестиваль «Лига.Спорт.Фест» пройдёт в «Лужниках» 8 августа

8 августа в Москве состоится Всероссийский физкультурный фестиваль «Лига Спорт. Фест», в рамках которого пройдут легкоатлетический «Забег 2030» и велогонка La Strada. Организаторы — «Лига Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Олимпийский комплекс «Лужники» на весь день станет центром масштабного спортивного праздника. Одно из ключевых событий — уникальный «Забег 2030». Это первый ночной полумарафон в Москве. Главные дистанции на 10 и 21,1 км стартуют после захода солнца. Бегуны смогут насладиться уникальной атмосферой ночной столицы и мощной поддержкой болельщиков вдоль всей трассы. Помимо обычных кластеров, доступны яркие и динамичные DJ RUN кластеры на 10 км и 21,1 км. Организаторы добавили музыку и драйв прямо на трассу — участники будут бежать совместно с диджеем, огромной колонкой и любимыми песнями всю дистанцию в темпе 5:50. Места в DJ RUN кластере ограничены.

Маршрут забега стартует у комплекса «Лужники», проходит по Лужнецкой набережной вдоль Москвы-реки через Парк Горького и Крымский мост. Участники полумарафона затем бегут по Пречистенской и Кремлёвской набережным, мимо Храма Христа Спасителя, Московского Кремля, парка «Зарядье» и Котельнической высотки, после чего возвращаются тем же маршрутом к финишу на Воробьёвых горах.

Также команда «Лиги Героев» подготовила четыре дистанции для бегунов с разным уровнем подготовки. Программа мероприятия разделена на утренний и вечерний блоки. Утром попробовать свои силы смогут участники стартов на 1 км и 5 км.

Любителей велоспорта ждёт серия заездов La Strada. Участники смогут выбрать одну из трёх дистанций велогонки — 17К, 40К, 70К, или же принять участие в велофестивале. Это велофестиваль для каждого. Если вы хотите спокойно прокатиться по главным улицам столицы с семьёй или друзьями и стать частью масштабного праздника без соревнований и бешеной скорости, этот вариант идеален. Для участия подойдёт абсолютно любой тип велосипеда. Допускаются велолюбители от шести лет. Участники проедут по улице Нижние Мнёвники, далее проследуют по Звенигородскому шоссе и Краснопресненской набережной вдоль Москвы-реки. Финиш велофестиваля расположен на Новодевичьей набережной.

На протяжении всего дня гостей фестиваля будут ждать интерактивные площадки, активности от партнёров, зоны отдыха и развлекательная программа. В фан-зоне можно будет приобрести яркий мерч от «Лиги Героев». Завершится «Лига Спорт. Фест» большим праздничным концертом популярных исполнителей.

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