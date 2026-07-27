Стоматолог рассказал, когда боль после лечения зуба — норма

Стоматолог Максим Лабухин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда боль после лечения зуба — норма. Врач объяснил, что после хирургического вмешательства развивается воспалительный процесс — это естественная реакция организма на травму кости и десны. Поэтому боль в области удаления зуба нормальна. Обычно она появляется через 1,5–2 часа после того, как пройдёт действие анестезии.

«Умеренно ноющее и ноющее болезненное состояние обычно может продолжаться до пяти дней. В это время может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, отёк десен, иногда течение сукровицы из лунки», — сказал Лабухин.

Обычно интенсивная боль стихает через 2–3 дня. Остаточная болезненность при надавливании может сохраняться до 1–2 недель, особенно после удаления «восьмёрок».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.