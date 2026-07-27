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Стоматолог рассказал, когда боль после лечения зуба — норма

Стоматолог рассказал, когда боль после лечения зуба — норма
Сколько может болеть зуб после лечения
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Стоматолог Максим Лабухин рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», когда боль после лечения зуба — норма. Врач объяснил, что после хирургического вмешательства развивается воспалительный процесс — это естественная реакция организма на травму кости и десны. Поэтому боль в области удаления зуба нормальна. Обычно она появляется через 1,5–2 часа после того, как пройдёт действие анестезии.

«Умеренно ноющее и ноющее болезненное состояние обычно может продолжаться до пяти дней. В это время может наблюдаться небольшое повышение температуры тела, отёк десен, иногда течение сукровицы из лунки», — сказал Лабухин.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
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Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу

Обычно интенсивная боль стихает через 2–3 дня. Остаточная болезненность при надавливании может сохраняться до 1–2 недель, особенно после удаления «восьмёрок».

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