Учёные назвали черты характера, продлевающие жизнь

Итальянские исследователи из университета Кальяри изучили жителей сардинской «голубой зоны» — региона, где столетние жители встречаются чаще, чем где-либо в мире. Оказалось, что их долголетие связано не только с образом жизни, но и с особенностями личности.

В ходе исследования учёные опросили 125 пожилых людей из «голубой зоны» и соседнего сельского района. Выяснилось, что «супердолгожители» более открыты к новому опыту, лучше справляются со стрессом и эмоционально компетентны. Они также активнее занимаются досугом — почти в два раза больше времени тратят на стимулирующие занятия.

При этом невротизм оказался фактором риска: чем он выше, тем ниже качество жизни в старости. Вопреки ожиданиям, прямых связей между остальными чертами и физическим здоровьем учёные не обнаружили — восприятие здоровья в этом возрасте больше зависит от внешних условий.

Исследование опубликовано в International Journal of Applied Positive Psychology.

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