15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала самый полезный сухофрукт

Диетолог назвала самый полезный сухофрукт
Диетолог назвала самый полезный сухофрукт
Комментарии

Этот плод содержит больше полезных элементов, чем курага и чернослив, а также обладает более мягкими вкусовыми качествами. Инжир признан самым полезным сухофруктом, рассказала в беседе с URA.RU врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Инжир богат клетчаткой, калием, кальцием, магнием, антиоксидантами, железом и витаминами группы В. Он благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшает состояние кожи, волос и памяти, помогает профилактике анемии и остеопороза. В отличие от чернослива, инжир не провоцирует вздутие, а по сравнению с финиками у него более низкий гликемический индекс и дольше хранится.

Диетолог рекомендует взрослым употреблять не более пяти штук сушёного инжира в день.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Галлюцинации и паника. Кому нельзя практиковать холотропное дыхание Галлюцинации и паника. Кому нельзя практиковать холотропное дыхание
Круги яда. Как понять, что вы оказались в токсичных отношениях Круги яда. Как понять, что вы оказались в токсичных отношениях
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android