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Гигиенист назвала неочевидные причины запаха изо рта

Гигиенист назвала неочевидные причины запаха изо рта
Неочевидные причины запаха изо рта
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Многие пытаются избавиться от запаха изо рта с помощью ополаскивателей, мятных конфет и жевательной резинки. Однако, по словам гигиениста стоматологической клиники «Все свои» Анны Железняк, маскировка не работает, если причина кроется глубже, чем остатки обеда. В беседе с «Чемпионатом» эксперт развеяла главные мифы о несвежем дыхании и рассказала, как решить проблему.

По словам эксперта, в большинстве случаев неприятный запах создают бактерии, живущие во рту. Они питаются белком, содержащимся в слюне и мягком налёте, и выделяют летучие сернистые соединения — сероводород (запах тухлого яйца) и метилмеркаптан (тяжёлый несвежий оттенок). Активнее всего бактерии размножаются на задней трети языка, где меньше кислорода и больше налёта. Исследования показывают, что язык генерирует неприятный запах интенсивнее, чем зубы и дёсны, вместе взятые.

«Решается проблема чисткой, — отмечает Железняк. — И чистить язык нужно не щёткой, а специальным скребком, обязательно заходя дальше, чем кажется удобным».

Ещё одна причина — сухость во рту. Слюна не просто увлажняет слизистую — она содержит природные защитные вещества, сдерживающие рост бактерий. Если её мало из-за лекарств, стресса или привычки дышать ртом, защитная система даёт сбой и запах появляется даже при идеальной гигиене.

Если гигиена полости рта на хорошем уровне, а дыхание всё равно несвежее, причину стоит искать глубже — в ЛОР-органах, лёгких или даже крови. Например, при строгой безуглеводной диете или длительном голодании печень вырабатывает кетоновые тела, которые выделяются через лёгкие и дают характерный запах.

Ещё один скрытый фактор — гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс соляной кислоты из желудка), который повреждает слизистую и создаёт питательную среду для бактерий. Такой запах часто появляется по утрам и не проходит после завтрака.

Эксперт предлагает простой тест: лизните чистую тыльную сторону ладони, подождите 5–10 секунд и понюхайте. Если почувствовали неприятный или кисловатый запах — именно его ощущают окружающие при разговоре.

«Просто сходите к стоматологу, — советует гигиенист. — В большинстве случаев профессиональная гигиена полости рта, обучение домашнему уходу и лечение кариеса полностью решают проблему».

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