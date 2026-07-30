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Учёные назвали неожиданную пользу авокадо для сердца

Учёные назвали неожиданную пользу авокадо для сердца
Ученые назвали неожиданную пользу авокадо
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Исследователи из Университета штата Пенсильвания выяснили, что один авокадо в день помогает защитить сердце. В эксперименте с участием почти 800 человек с лишним весом те, кто ежедневно ел авокадо, улучшили показатели крови, связанные с риском инфарктов и инсультов. Научная работа опубликована в International Journal of Hospitality Management.

Обычно врачи смотрят на уровень «плохого» холестерина. Но оказалось, что это не главное. Важнее — сколько частиц этого холестерина плавает в крови. Чем их больше, тем выше риск, даже если сам холестерин в норме. Эти мелкие частицы легко застревают в стенках сосудов, образуют бляшки и мешают кровотоку.

Участники, которые ели авокадо каждый день в течение шести месяцев, снизили количество таких частиц. По расчётам учёных, это уменьшило риск сердечных заболеваний примерно на 4%.

«Для людей с ожирением добавить в рацион один авокадо в день — хороший первый шаг, — говорит один из авторов работы Джанхави Дамани. — Менять весь рацион сложно, а одно простое изменение — вполне реально».

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