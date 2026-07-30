Диетолог назвал безопасную порцию помидоров и огурцов в день

Сколько помидоров и огурцов можно съедать в день, чтобы получить от них максимум пользы без вреда для организма? Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, безопасная дневная норма — суммарно около половины килограмма этих овощей. Например, два средних помидора и два небольших огурца как раз составляют примерно 500 граммов.

«Такое количество позволяет получить достаточно клетчатки и витаминов, но при этом не перегружает организм потенциально раздражающими веществами», — пояснил Поляков.

Врач также посоветовал не пытаться заполнять всю дневную овощную норму только томатами и огурцами. Оставшуюся часть клетчатки лучше добирать за счёт других сезонных овощей — зелени, кабачков, болгарского перца, капусты.

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