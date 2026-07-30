Учёные выяснили, как нарушения сна меняют структуру мозга

Нарушения сна — это не просто усталость и снижение энергии. Новое исследование Флоридского международного университета показало, что проблемы со сном приводят к структурным изменениям в областях мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и эмоциональный контроль. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные проанализировали 57 исследований и обнаружили общие для всех нарушений сна изменения в таламусе — области, которая фильтрует информацию и поддерживает концентрацию. Это объясняет, почему при проблемах со сном ухудшается реакция, качество решений и повышается риск ошибок.

Отдельно выделяются парасомнии (лунатизм, кошмары) — они связаны с изменениями в зоне мозга, отвечающей за мотивацию и эмоции. Это помогает объяснить перепады настроения при таких расстройствах.

Исследователи планируют выяснить, являются ли изменения в мозге причиной нарушений сна или их следствием. Понимание механизмов откроет путь к более точной диагностике и персонализированному лечению.

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