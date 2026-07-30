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Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь

Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь
Ортопед рассказала, как правильно выбирать обувь
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Даже тесный носок или слишком мягкая пятка могут привести к болям в спине и деформации суставов. Врач-травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, как неправильно подобранная обувь может навредить не только ногам, но и позвоночнику.

Главные правила выбора обуви:

  • мерить обувь только вечером, когда стопы слегка отекли;
  • оставлять 1–2 см свободного пространства у пальцев;
  • проверять, чтобы пятка была надёжно зафиксирована;
  • выбирать жёсткий задник, упругую подошву и каблук высотой 2–4 см (полностью плоская подошва вредна);
  • отдавать предпочтение натуральным материалам.

Эксперт также предупреждает, что узкие модели и жёсткие швы могут привести к деформации пальцев, а ортопедические стельки стоит заказывать только после консультации с врачом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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