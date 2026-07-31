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Терапевт объяснила, почему спать без одеяла в жару опасно

Терапевт объяснила, почему спать без одеяла в жару опасно
Почему спать без одеяла в жару опасно
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Попытка спать без одеяла в жару может навредить здоровью. Врач-терапевт Мария Лаврухина объясняет, что отказ от одеяла — это стресс для мозга, так как ощущение укрытости сигнализирует нервной системе о безопасности и помогает быстрее заснуть.

Кроме того, одеяло выполняет гигиеническую функцию: впитывает пот, не давая бактериям размножаться на коже. Оно также служит барьером от комаров и помогает запустить рефлекс засыпания.

Однако важно выбирать правильное одеяло: только из натуральных дышащих тканей (хлопок, бамбук, лён). Плотное зимнее одеяло приведёт к перегреву, обезвоживанию и раздражению кожи.

Врач рекомендует поддерживать в спальне температуру 20-21℃, соблюдать питьевой режим и не тренироваться перед сном. Если даже с лёгким одеялом дискомфорт сохраняется, стоит укрываться только простыней.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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