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Невролог раскрыла простой лайфхак для быстрого засыпания

Невролог раскрыла простой лайфхак для быстрого засыпания
Простой лайфхак для быстрого засыпания
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Этот метод помогает быстро уснуть и отвлечься от тревожных мыслей. О нём рассказала американский психолог и невролог Шелби Харрис.

Специалист предлагает придумать любую категорию предметов или явлений, а затем начать перебирать слова, которые входят в эту категорию, в алфавитном порядке. Например, для категории «продукты»: арбуз, баклажан, ветчина, грибы и так далее.

«Это одновременно достаточно скучно и достаточно увлекательно для того, чтобы не возбуждать другие части мозга», — объяснила Харрис.

Харрис уточнила, что её метод — упрощённая версия когнитивной перетасовки, техники, придуманной в 1989 году. В оригинале нужно было брать любое слово и подбирать к нему другие, начинающиеся на каждую из его букв. Новый вариант проще и доступнее: не нужно искать случайные ассоциации, достаточно вспоминать слова из одной категории строго по алфавиту.

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