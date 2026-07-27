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Велотур «От первой до второй столицы» пройдёт с 31 июля по 2 августа

Велотур «От первой до второй столицы» пройдёт с 31 июля по 2 августа
«От первой до второй столицы»
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Велотур «От первой до второй столицы» пройдёт с 31 июля по 2 августа. В программе — насыщенный маршрут протяжённостью 80 км. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Программа

  • День 1. Волхов — Старая Ладога — Кириши.
  • День 2. Селищи — Великий Новгород.
  • День 3. Старая Русса — Великий Новгород.

Участникам будет доступен трансфер обратно и последний велосипедный переезд вдоль берегов Ильменя до Великого Новгорода.

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