Велотур «От первой до второй столицы» пройдёт с 31 июля по 2 августа

Велотур «От первой до второй столицы» пройдёт с 31 июля по 2 августа. В программе — насыщенный маршрут протяжённостью 80 км. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Программа

День 1. Волхов — Старая Ладога — Кириши.

День 2. Селищи — Великий Новгород.

День 3. Старая Русса — Великий Новгород.

Участникам будет доступен трансфер обратно и последний велосипедный переезд вдоль берегов Ильменя до Великого Новгорода.

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