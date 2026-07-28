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Дерматолог объяснила, почему важно помогать коже восстанавливаться после загара

Дерматолог объяснила, почему важно помогать коже восстанавливаться после загара
Почему важно восстанавливаться после загара
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Дерматолог-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему важно помогать коже восстанавливаться после загара. Летом мы получаем больше солнечного воздействия, чем в другие сезоны. Даже если загар кажется красивым и здоровым, для организма это всегда реакция на ультрафиолетовый стресс. Под воздействием солнечных лучей в коже запускаются защитные процессы: усиливается выработка меланина, возникает воспалительная реакция, меняется работа кожного барьера. Поэтому после пляжа коже требуется не только «что-нибудь увлажняющее», а полноценное восстановление.

«Загар — это не просто изменение цвета кожи. С точки зрения организма это ответ на повреждающее воздействие ультрафиолета. Даже без явного ожога кожа может терять влагу, становиться более чувствительной и хуже удерживать защитный слой», — объяснила врач.

Одна из главных проблем после пребывания на солнце — обезвоживание. Ультрафиолет повреждает защитный роговой слой кожи, из-за чего нарушается способность удерживать воду. Кожа может стать сухой, стянутой, появляется ощущение дискомфорта, иногда — шелушение.

Для восстановления уровня увлажнённости хорошо работают компоненты, которые удерживают воду в коже и помогают восстановить её защитный барьер. К ним относятся, например, гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина в подходящих концентрациях, а также липиды и церамиды, которые помогают укреплять естественную защитную плёнку кожи.

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