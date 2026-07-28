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Хирург объяснил, как на самом деле перелёты вредят венам

Хирург объяснил, как на самом деле перелёты вредят венам
Чем опасен перелёт
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Хирург АО «Медицина» Тигран Бохян объяснил «Чемпионату», как на самом деле перелёты вредят венам и мышцам. Длительный перелёт — это не только вопрос комфорта, но и дополнительная нагрузка на венозную систему. Особенно если человек проводит несколько часов практически без движения: сидит в одном положении, редко меняет позу и пьёт меньше жидкости, чем обычно. В таких условиях кровь в венах ног движется медленнее, а это может повышать риск образования тромбов у людей с определёнными факторами риска.

При этом вокруг перелётов и венозных осложнений существует много мифов. Например, некоторые считают, что любой многочасовой рейс опасен для здоровья или что достаточно купить самые плотные чулки в магазине. На самом деле профилактика должна быть индивидуальной и учитывать состояние вен, возраст, наличие заболеваний и продолжительность перелёта.

«Главная проблема длительного перелёта — не сам самолёт, а сочетание нескольких факторов: длительная неподвижность, давление на ткани ног, недостаток движения мышечной помпы. Именно мышцы голени помогают крови возвращаться вверх к сердцу, а когда человек долго сидит, этот механизм работает хуже», — объяснил врач.

Во время ходьбы мышцы ног сокращаются и словно «проталкивают» венозную кровь вверх. В самолёте этот естественный насос практически не работает. Дополнительно ситуацию могут ухудшать обезвоживание, тесная одежда, алкоголь перед или во время перелёта, а также индивидуальная склонность к тромбозам.

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