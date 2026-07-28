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«Сибирский международный марафон» пройдёт в Омске 1 августа

«Сибирский международный марафон» пройдёт в Омске 1 августа
«Сибирский международный марафон»
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«Сибирский международный марафон» пройдёт в Омске 1 августа. Локация старта — Соборная площадь. В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы в забегах на 3 км, 10 км и 42,2 км.

Расписание:

  • 6:30 — начало работы стартового городка;
  • 7:45 — официальное открытие соревнований;
  • 8:00 — общий старт участников на дистанциях 3 км, 10 км, 42,2 км;
  • 14:00 — окончание соревнований;
  • 20:30 — торжественная церемония награждения победителей и призёров марафона на Соборной площади.

Все финишёры получат памятную медаль в виде арфы. Желающие смогут нанести на неё гравировку с именем и результатом.

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