Ночной забег «Олимпик Фест» пройдёт в Воронеже 1 августа. Локация — СОК «Олимпик». В программе несколько дистанций на выбор: 330 м, 670 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км.

Программа

17:00 — открытие стартового городка;

17:00-20:50 — выдача стартовых пакетов;

17:00 — начало работы камеры хранения;

18: 00-23:00 — DJ сеты «Олимпик Фест»;

18:30-19:00 — конкурс костюмов в фотозоне;

19:30 — старт забегов на дистанции 330 м, 670 м и 1 км;

20:20 — старт забегов на дистанции 2,5 км и 5 км «Равнина»;

21:00 — старт забегов на дистанции 5 км и 10 км «Горки»;

22:00 — торжественная церемония награждения победителей и призёров.

В абсолютном зачёте награждение производится у мужчин и женщин за 1, 2 и 3 места на дистанциях 2,5 км «Равнина», 5 км «Равнина», 5 км «Горки» и 10 км «Горки».

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