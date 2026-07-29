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Ночной забег «Олимпик Фест» пройдёт в Воронеже 1 августа

Ночной забег «Олимпик Фест» пройдёт в Воронеже 1 августа
«Олимпик Фест»
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Ночной забег «Олимпик Фест» пройдёт в Воронеже 1 августа. Локация — СОК «Олимпик». В программе несколько дистанций на выбор: 330 м, 670 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км.

Программа

  • 17:00 — открытие стартового городка;
  • 17:00-20:50 — выдача стартовых пакетов;
  • 17:00 — начало работы камеры хранения;
  • 18: 00-23:00 — DJ сеты «Олимпик Фест»;
  • 18:30-19:00 — конкурс костюмов в фотозоне;
  • 19:30 — старт забегов на дистанции 330 м, 670 м и 1 км;
  • 20:20 — старт забегов на дистанции 2,5 км и 5 км «Равнина»;
  • 21:00 — старт забегов на дистанции 5 км и 10 км «Горки»;
  • 22:00 — торжественная церемония награждения победителей и призёров.

В абсолютном зачёте награждение производится у мужчин и женщин за 1, 2 и 3 места на дистанциях 2,5 км «Равнина», 5 км «Равнина», 5 км «Горки» и 10 км «Горки».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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