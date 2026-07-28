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Эксперт объяснила, как средства от укачивания влияют на водителей

Эксперт объяснила, как средства от укачивания влияют на водителей
Как средства от укачивания влияют на водителя
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Провизор сети аптек «Столички» Наталья Морозова объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как средства от укачивания влияют на водителей.

«Большинство средств от укачивания вызывают сонливость, заторможенность и замедление реакции. Поэтому они чаще всего противопоказаны при вождении авто и другого транспорта. М-холиноблокаторы вдобавок могут затуманить, сделать зрение нечётким», — сказала эксперт.

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Как бороться с укачиванием в транспорте и можно ли купировать приступ без таблеток

Лучше заранее распределить роли: тот, кто за рулём, такие средства не принимает. Но чаще всего водителей и не укачивает.

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