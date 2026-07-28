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Психолог дала совет, как замедлиться» в отпуске

Психолог дала совет, как «замедлиться» в отпуске
Как «замедлиться» в отпуске
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Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала в беседе с «Чемпионатом», как «замедлиться» в отпуске. Первые дни отдыха многие проводят в том же темпе, что и на работе, только вместо задач — список достопримечательностей. Тревога «не успеть» никуда не девается, просто меняет объект.

«Разрешите себе «ничего не успеть». Буквально скажите себе: «если я не увижу этот музей — ничего страшного не случится». Отпуск не экзамен, и незачёт за него не ставят. Уберите будильник хотя бы на несколько дней», — рекомендовала эксперт.

Просыпаться по внутренним часам, а не по расписанию — уже перестройка нервной системы. Планируйте меньше, чем можете успеть. Одно дело в день вместо пяти. Оставшееся время — не потеря, а пространство для случайного и живого. Уходите от экрана в первой половине дня. Соцсети создают иллюзию, что где-то происходит что-то важное, что вы пропускаете. Это мешает быть там, где вы есть.

Замедление — это навык, а не состояние, которое наступает само. Мозгу нужно несколько дней, чтобы переключиться из режима продуктивности в режим присутствия. Дайте ему это время.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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