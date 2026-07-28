Гастроэнтеролог рассказал, в чём главная причина отравлений летом

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал «Чемпионату», в чём главная причина отравлений летом. Жаркий сезон — время отпусков, пикников, дачных посиделок и большого количества свежих овощей и фруктов. Но именно в тёплое время года врачи фиксируют рост числа пищевых отравлений и кишечных инфекций. Причина проста: жара создаёт идеальные условия для размножения многих микроорганизмов, а привычки людей летом часто увеличивают риски — еда дольше стоит без холодильника, продукты берут в дорогу, а правила гигиены на природе соблюдать сложнее.

«Большинство летних пищевых отравлений связано не с какими-то экзотическими продуктами, а с обычными ошибками: неправильно хранили еду, оставили салат на солнце, забыли помыть руки перед приёмом пищи или съели плохо промытые овощи и фрукты», — объясняет врач.

В нормальных условиях многие продукты безопасны, но при высокой температуре ситуация быстро меняется. Если зимой бактерии размножаются медленнее, то летом даже несколько часов при комнатной температуре могут превратить привычное блюдо в источник инфекции.

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