Эндокринолог назвал продукты, которые незаметно «убивают» тестостерон

Коррекция рациона в некоторых случаях способна повысить уровень андрогенов без применения медикаментов. Врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Семейная» Владимир Майоров в беседе с «Чемпионатом» перечислил продукты, которые могут существенно снижать уровень тестостерона у мужчин.

По словам эксперта, одним из неочевидных врагов является мята. Вопреки распространённому мнению, перечная и колосистая мята обладают антиандрогенным эффектом. Регулярное употребление крепкого мятного чая может подавлять гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось, что особенно опасно для мужчин с пограничным уровнем андрогенов.

Особое внимание врач уделил алкоголю, в частности пиву. Этанол является прямым токсином для яичек, нарушая синтез тестостерона. Однако пиво несёт двойную угрозу: содержащийся в хмеле ксантогумол стимулирует превращение тестостерона в женский гормон эстрадиол, что со временем может привести к формированию феминизирующего профиля, включая гинекомастию и ожирение.

В список вредных продуктов также вошли трансжиры (промышленные масла, маргарин), нарушающие клеточные мембраны, и гиперконцентраты сои, которые при передозировке способны подавлять выработку гормона. Кроме того, льняное семя, богатое лигнанами, снижает активность дигидротестостерона, что может быть вредно при гипогонадизме.

Владимир Майоров подчёркивает, что главной причиной снижения тестостерона является не конкретный продукт, а висцеральный жир. Жировая ткань содержит фермент ароматазу, который активно конвертирует тестостерон в женские гормоны. Врач призвал мужчин сосредоточиться на комплексном подходе: снижении индекса массы тела, контроле инсулинорезистентности и полном отказе от этанола. Только такая стратегия, по его мнению, способна вернуть гормональный фон в физиологическую норму.

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