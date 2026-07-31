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Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть малину

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть малину
Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть малину
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Несмотря на всю пользу ягоды, она обладает высоким раздражающим и аллергическим потенциалом. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» назвал категории людей, которым употребление малины может нанести серьёзный вред здоровью.

В первую очередь, под строгий запрет ягода попадает для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Как пояснил врач, мелкие фрагменты и косточки малины способны механически травмировать воспалённую слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому малину категорически нельзя есть при гастритах и язвенной болезни в острой фазе.

Кроме того, от летнего лакомства стоит отказаться людям, страдающим подагрой. Малина содержит оксалаты, которые могут способствовать повышению уровня мочевой кислоты в организме, что провоцирует обострение заболевания.

Отдельную группу риска составляют пациенты с нарушениями системы свёртывания крови. Врач отметил, что ягода богата салицилатами — природными аналогами аспирина. Употребление малины в больших количествах может усилить действие принимаемых антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь), что создаёт дополнительный риск возникновения кровотечений.

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