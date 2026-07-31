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Трихолог назвала пять ранних признаков облысения, которые нельзя игнорировать

Трихолог назвала пять ранних признаков облысения, которые нельзя игнорировать
5 признаков облысения, которые нельзя игнорировать
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Как вовремя заметить андрогенетическую алопецию? Врач-дерматовенеролог, трихолог клиники «Доктор волос» Татьяна Гончарова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, что это генетически обусловленное состояние, при котором волосяные фолликулы истончаются под воздействием дигидротестостерона. Ключевую роль играет не уровень гормонов, а наследственная чувствительность к ним, поэтому облысение часто передаётся по мужской линии.

Специалист подчёркивает, что алопеция встречается и у женщин — чаще на фоне гиперандрогении при поликистозе яичников, хотя протекает мягче и редко приводит к полной потере волос. Однако в любом случае лечение эффективно только на ранних стадиях: после гибели значительного числа фолликулов восстановить шевелюру можно лишь пересадкой.

Трихолог перечислила пять признаков, на которые стоит обратить внимание:

  1. Уменьшение общего объёма причёски.
  2. Появление множества тонких пушковых волос.
  3. Прекращение роста волос в длину.
  4. Расширение центрального пробора, сквозь который просвечивает кожа.
  5. У мужчин — смещение передней линии роста назад с формированием контура в виде буквы «М» (первые залысины).

При обнаружении этих симптомов врач советует не откладывать визит к специалисту. Алопеция не остановится сама собой — без лечения часть фолликулов погибнет необратимо.

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