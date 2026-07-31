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Врач объяснила, о чём говорит навязчивое желание съесть баранину

Врач объяснила, о чём говорит навязчивое желание съесть баранину
О чём говорит навязчивое желание съесть баранину
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Навязчивые изменения в пищевых предпочтениях могут быть ранними сигналами серьёзных нарушений в организме. Так, внезапная тяга к красному мясу — говядине или баранине — может указывать на дефицит железа или белковом голодании. Об этом предупредила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, низкий уровень железа ведёт к анемии, симптомами которой становятся бледность, упадок сил и странные вкусовые предпочтения. Постоянная привычка досаливать блюда может говорить о дисбалансе электролитов — так организм пытается восстановить водно-солевой баланс.

Внезапная любовь к кислому (лимон, квашеная капуста) нередко указывает на недостаточную кислотность желудочного сока и может быть ранним признаком гастрита с пониженной секрецией.

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