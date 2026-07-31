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Гастроэнтеролог объяснил, нужно ли мыть яйца перед приготовлением

Гастроэнтеролог объяснил, нужно ли мыть яйца перед приготовлением
Нужно ли мыть яйца перед приготовлением
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Поставлена точка в споре о магазинных яйцах. Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков разъяснил, стоит ли мыть куриные яйца перед готовкой.

По словам специалиста, магазинные яйца с прилипшими пёрышками можно не мыть — достаточно аккуратно удалить видимую грязь сухой салфеткой. Грязные домашние или фермерские яйца, напротив, лучше вымыть, но делать это нужно непосредственно перед приготовлением, а не заранее.

Если же продукт планируется употреблять без полной термической обработки, врач советует выбирать пастеризованные жидкие яйца без скорлупы.

Врач напомнил, что, согласно рекомендациям американского Управления по контролю качества пищевых продуктов, гораздо важнее правильное хранение, гигиена рук и полноценная тепловая обработка.

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