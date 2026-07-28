«Пикник «Афиши» в Петербурге: 10 зрителей попадут за кулисы фестиваля до его открытия

Организаторы «Пикника «Афиши» объявили розыгрыш среди покупателей билетов: 10 счастливчиков смогут увидеть фестиваль в Санкт-Петербурге до его официального старта. Акция продлится до 31 июля 2026 года включительно.

Акция доступна при покупке билета: на этапе оформления заказа, перед оплатой, нужно выбрать опцию «Хочу за кулисы». В розыгрыше участвуют все категории билетов — от детских до групповых. Условие работает в комбинации с другими предложениями, включая промокоды и акцию по подписке «Прайм».

1 августа 2026 года организаторы с помощью рандомайзера определят 10 победителей. Их ждёт экскурсия по луна-парку, которую проведёт ивент-директор компании «Афиша», генеральный продюсер «Пикника «Афиши» Яков Трахман. Это редкая возможность услышать историю создания фестиваля из первых уст: от выбора концепции до финальных решений, которые обычно остаются за кулисами.

8 августа 2026 года «Пикник «Афиши» развернётся на Елагином острове. Гостей ждут луна-парк под открытым небом, 5 сцен, более 50 артистов, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, мастер-классы, спортивные активности.

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