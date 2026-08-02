15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Стоматолог объяснила, почему зубы портятся даже при регулярной чистке

Стоматолог объяснила, почему зубы портятся даже при регулярной чистке
Почему зубы портятся даже при регулярной чистке
Комментарии

Многие люди добросовестно чистят зубы дважды в день, меняют щётку каждые три месяца и старательно выметают налёт, но на приёме у стоматолога вновь обнаруживают кариес. Почему так происходит, в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Все свои» Анна Железняк.

По словам эксперта, в девяти случаях из 10 проблема кроется в технике чистки и используемых инструментах. Пациенты хронически пропускают ключевые зоны — придесневую область и межзубные промежутки, где скапливается самый агрессивный налёт. Обычная щётка не способна проникнуть между зубами, а значит, до 40% поверхностей остаются неочищенными.

Специалист выделила три обязательных элемента домашнего ухода: основная зубная щётка, монопучковая щётка для прицельной очистки труднодоступных участков и вощёная зубная нить. Если хотя бы один из них отсутствует, защита зуба от кариеса становится неполноценной.

Кроме техники, на здоровье зубов влияют генетика, состав слюны и сухость во рту, вызванная лекарствами или стрессом. При недостатке слюны естественное смывание остатков пищи прекращается, и кислая среда сохраняется часами. Также важен не столько общий объём потребляемого сахара, сколько частота перекусов — каждый приём пищи запускает кислотную атаку на эмаль, которая длится 20-40 минут.

Анна Железняк рекомендует регулярно проходить профессиональную гигиену, ультразвуковое удаление камня и реминерализацию. На приёме стоматолог может обучить правильной технике, составить план домашней терапии и выявить дефекты на ранней стадии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как бороться с укачиванием в транспорте и можно ли купировать приступ без таблеток Как бороться с укачиванием в транспорте и можно ли купировать приступ без таблеток
Почему стремительно снижается мужская фертильность? Разбор врачей Почему стремительно снижается мужская фертильность? Разбор врачей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android