Стоматолог объяснила, почему зубы портятся даже при регулярной чистке

Многие люди добросовестно чистят зубы дважды в день, меняют щётку каждые три месяца и старательно выметают налёт, но на приёме у стоматолога вновь обнаруживают кариес. Почему так происходит, в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Все свои» Анна Железняк.

По словам эксперта, в девяти случаях из 10 проблема кроется в технике чистки и используемых инструментах. Пациенты хронически пропускают ключевые зоны — придесневую область и межзубные промежутки, где скапливается самый агрессивный налёт. Обычная щётка не способна проникнуть между зубами, а значит, до 40% поверхностей остаются неочищенными.

Специалист выделила три обязательных элемента домашнего ухода: основная зубная щётка, монопучковая щётка для прицельной очистки труднодоступных участков и вощёная зубная нить. Если хотя бы один из них отсутствует, защита зуба от кариеса становится неполноценной.

Кроме техники, на здоровье зубов влияют генетика, состав слюны и сухость во рту, вызванная лекарствами или стрессом. При недостатке слюны естественное смывание остатков пищи прекращается, и кислая среда сохраняется часами. Также важен не столько общий объём потребляемого сахара, сколько частота перекусов — каждый приём пищи запускает кислотную атаку на эмаль, которая длится 20-40 минут.

Анна Железняк рекомендует регулярно проходить профессиональную гигиену, ультразвуковое удаление камня и реминерализацию. На приёме стоматолог может обучить правильной технике, составить план домашней терапии и выявить дефекты на ранней стадии.

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