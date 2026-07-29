15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Уролог назвал главные причины снижения мужской фертильности

Уролог назвал главные причины снижения мужской фертильности
Почему падает мужская фертильность
Комментарии

Уролог Дмитрий Тикоцкий назвал в рубрике «Теперь вы знаете» главные причины снижения мужской фертильности. По словам врача, есть целый ряд факторов снижения мужской фертильности, которые научно доказаны: ожирение, вредные привычки (курение, алкоголизм), гиподинамия (недостаточный уровень физической активности), хронический стресс (включая недосыпы), перегрев.

«Все эти причины негативно влияют на функционирование оси гипофиз — яички. Например, ожирение и гиподинамия приводят к более активному превращению тестостерона в эстрогены. Стресс, нарушение сна мешают работе гипофиза», — объяснил эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Почему стремительно снижается мужская фертильность? Разбор врачей
Почему стремительно снижается мужская фертильность? Разбор врачей

Заболевания (аденома гипофиза, варикоцеле, крипторхизм, сахарный диабет, онкология, ЗППП и другие), приём некоторых медицинских препаратов тоже серьёзно влияют на тестостерон и сперматозоиды, но эти причины итак очевидны и не объясняют снижение фертильности с годами в популяции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию и добиться своего? Как пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию и добиться своего?
Как работают 5 самых эффективных методик планирования. Разбор Как работают 5 самых эффективных методик планирования. Разбор
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android