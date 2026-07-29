Уролог назвал главные причины снижения мужской фертильности

Уролог Дмитрий Тикоцкий назвал в рубрике «Теперь вы знаете» главные причины снижения мужской фертильности. По словам врача, есть целый ряд факторов снижения мужской фертильности, которые научно доказаны: ожирение, вредные привычки (курение, алкоголизм), гиподинамия (недостаточный уровень физической активности), хронический стресс (включая недосыпы), перегрев.

«Все эти причины негативно влияют на функционирование оси гипофиз — яички. Например, ожирение и гиподинамия приводят к более активному превращению тестостерона в эстрогены. Стресс, нарушение сна мешают работе гипофиза», — объяснил эксперт.

Заболевания (аденома гипофиза, варикоцеле, крипторхизм, сахарный диабет, онкология, ЗППП и другие), приём некоторых медицинских препаратов тоже серьёзно влияют на тестостерон и сперматозоиды, но эти причины итак очевидны и не объясняют снижение фертильности с годами в популяции.

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