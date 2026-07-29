Врач рассказал, как лишний вес и отсутствие активности влияет на уровень тестостерона

Уролог Олег Хащивский рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как лишний вес и отсутствие активности влияет на уровень тестостерона.

«Гиподинамия тянет за собой снижение мышечной массы и замещение её жировой тканью, которая «уничтожает тестостерон» за счёт содержащейся в ней ароматазы. Она превращает тестостерон в эстрадиол (женский половой гормон), который, в свою очередь, повышает количество жировой ткани», — объяснил эксперт.

Из-за преобладания жира развивается инсулинорезистентность, которая подавляет выработку тестостерона, а за ним снижается и физическая активность, формируется хроническая усталость, что способствует дальнейшему отложению жира, мешая эффективному сжиганию калорий. Круг замыкается.

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