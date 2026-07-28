Фестиваль DDX Fitness FEST прошёл в Москве

25 и 26 июля в «Коломенском» состоялся пятый DDX Fitness FEST. Для участников подготовили 150 различных активностей — от техно-перформанса до расслабляющих медитаций и выступлений артистов.

Более 200 тренеров-партнёров сети провели на нескольких площадках тренировки, в которых смогли поучаствовать все желающие. На Zumba они танцевали под зажигательные латиноамериканские ритмы, на BODYBALLET — занимались под культовые саундтреки зарубежных фильмов. Любители интенсивных упражнений выбирали DDX Combat в стилистике «Матрицы», а те, кто предпочёл более спокойные йогу, пилатес и стретчинг — DDX Balance.

Отдельную программу посвятили танцам: Лера Лежнева, Алексей Летучий, Dima Bonchinche, Анна Soul и другие звёздные хореографы провели авторские мастер-классы. Танцевальную часть завершили батлы диджеев и караоке-вечеринка под поп-хиты 90-х и 00-х.

Фото: Пресс-служба DDX Fitness Fest

Одним из главных событий фестиваля стала самая массовая йога-практика. Она открыла собственную Книгу рекордов DDX Fitness — новый проект сети, запущенный в этом году. Практика объединила 520 участников, длилась 50 минут под живую музыку и была построена вокруг концепции пяти стихий.

Помимо физических активностей, на фестивале была организована и образовательная часть. В лектории прошли открытые сессии и мастер-классы. Центральным событием в нём стал паблик-ток с Иваном Ситниковым, основателем сети фитнес-клубов DDX Fitness, и Дмитрием Завражным, международным экспертом по стратегии и брендингу.

Фото: Пресс-служба DDX Fitness Fest

Также многочисленные эксперты и партнёры обсуждали питание, восстановление, сон, мотивацию и другие актуальные вопросы. В программе выступили звёзды ультрамарафонского трейл-раннинга Дмитрий и Екатерина Митяевы. Они провели экспресс-тестирование метаболического профиля и рассказали о современных трендах в спорте на выносливость и принципах эффективных и безопасных тренировок.

Для любителей расслабления на фестивале был представлен ретрит Тенгри — сочетание алтайской природы и высоких технологий. Посетителям предлагали попробовать оздоровительные напитки и ингаляции. Там же можно было записаться на пилинг рук с янтарной пыльцой и восстанавливающий массаж.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.