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Врач рассказала, как ухаживать за кожей после загара

Врач рассказала, как ухаживать за кожей после загара
Как ухаживать за кожей после пляжа
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Дерматолог-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман рассказала «Чемпионату», как ухаживать за кожей после загара. Коже важно не только добавить воду, но и уменьшить её потерю. Поэтому хорошие средства после загара обычно работают сразу в двух направлениях: увлажняют и восстанавливают кожный барьер.

Ещё один процесс, который происходит после воздействия ультрафиолета, — воспаление. Именно оно лежит в основе покраснения, ощущения жара и болезненности при солнечном ожоге. В этот период коже нужны средства с успокаивающими компонентами. В косметике часто используются пантенол, алоэ вера, некоторые растительные экстракты с противовоспалительным действием.

«При этом важно понимать: средство после загара не может «отменить» повреждение от ультрафиолета. Его задача — поддержать кожу, уменьшить дискомфорт и помочь восстановлению. Уход после пляжа отличается от ухода в последующие недели. В первые часы после солнечного воздействия главная задача — успокоить кожу и восполнить недостаток влаги. В этот период чаще выбирают лёгкие текстуры: гели, эмульсии, молочко, средства с охлаждающим и увлажняющим эффектом», — сказала эксперт.

Через несколько дней, когда кожа уже не испытывает выраженного дискомфорта, акцент можно сместить на восстановление защитного барьера. Здесь могут быть полезнее более питательные кремы с липидами, маслами, церамидами. Они помогают уменьшить сухость и поддержать кожу в период обновления.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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