Хирург объяснил, зачем надевать компрессионные чулки во время перелёта

Хирург АО «Медицина» Тигран Бохян объяснил в беседе с «Чемпионатом», зачем надевать компрессионные чулки во время перелёта. Особенно внимательными нужно быть людям, которые уже имеют заболевания вен, перенесли тромбозы, недавно перенесли операции или травмы, находятся в периоде беременности или принимают гормональные препараты. Также риск выше с возрастом, при ожирении и некоторых наследственных нарушениях свёртывающей системы крови.

Одним из наиболее эффективных способов профилактики у людей из группы риска считается правильно подобранный медицинский компрессионный трикотаж. Но здесь важно понимать разницу между лечебными изделиями и обычными плотными чулками.

«Компрессионный трикотаж работает не за счёт того, что просто сдавливает ногу. В медицинских изделиях рассчитано распределение давления: оно максимальное в области голеностопа и постепенно уменьшается вверх по ноге. Благодаря этому улучшается венозный отток», — рассказывает специалист.

Обычные чулки, гольфы или спортивная одежда такого эффекта не обеспечивают. Они могут быть удобными, согревать или немного поддерживать мышцы, но не заменяют медицинскую компрессию.

При этом покупать компрессионные чулки «на всякий случай» самого высокого класса не стоит. Неправильно подобранное изделие может быть неудобным и даже ухудшать кровообращение при наличии некоторых заболеваний артерий.

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