Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа. В программе несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на стартах 1520 м и 3 км. Также в программе детские забеги на 80 м и 500 м.

Минимальный взнос за участие: 80 м – 500 руб., 500 м – 500 руб., 1520 м – 700 руб., «Семейная эстафета» – 1500 руб., «Серебряный старт» – 400 руб., 3 км — 1200 руб.

Расписание:

7:30-9:30 — выдача стартовых пакетов у входа в Парк им. 1 мая со стороны Детской железной дороги;

10:00 — старт 80 м;

10:05 — старт 500 м (5-7 лет мальчики);

10:15 — старт 500 м (5-7 лет девочки);

10:25 — старт 500 м (8-9 лет мальчики);

10:35 — старт 500 м (8-9 лет девочки);

10:45 — старт 500 м (10-13 лет мальчики);

10:55 — старт 500 м (10-13 лет девочки);

11:05 — старт «Семейной эстафеты»;

11:15 — старт «Серебряного забега»;

11:25 — старт 1520 м (мужчины);

11:40 — старт 1520 м (женщины);

11:55 — общий старт 3 км;

12:10 — начало награждения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.