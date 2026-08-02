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Агроном назвал главные признаки спелого арбуза

Агроном назвал главные признаки спелого арбуза
Агроном назвал главные признаки спелого арбуза
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Сезон арбузов стартовал. Спелый плод можно узнать по жёлтому пятну на боку — это главный признак зрелости, заявил агроном Владимир Викулов в беседе с «Абзацем». По его словам, пятно должно быть именно желтоватым, а не белым — это говорит о том, что плод созрел больше своих собратьев.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на целостность корки и состояние хвостика: он не должен быть полностью засохшим. Идеальный арбуз — среднего размера, с чётким полосатым рисунком, без вмятин и повреждений.

Особого внимания заслуживает метод постукивания. Викулов пояснил, что слишком звонкий звук указывает на незрелость, а глухой — на перезрелость или рыхлую мякоть с пустотами. Правильный арбуз издаёт «спелый и сочный» звук — ни слишком звонкий, ни слишком глухой.

Косвенным признаком повышенного содержания нитратов агроном назвал светлую мякоть, размытый окрас и белые прожилки. Также стоит насторожиться, если плод подозрительно дешёвый или слишком мятый — это может означать, что основную партию уже распродали, а на прилавке остались недозревшие экземпляры.

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