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Врач предупредил об опасности загара с мокрыми волосами

Врач предупредил об опасности загара с мокрыми волосами
Риски загара с мокрыми волосами
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Загорать с мокрыми волосами опаснее, чем кажется. Капли воды работают как линзы, концентрируя солнечные лучи на коже головы, объяснил в беседе с Life.ru врач-терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

По словам эксперта, особенно уязвима область пробора, где кожа тоньше и хуже защищена. Это повышает риск микроповреждений, пересушивания кожи и повреждения самих волос. Кроме того, влажные волосы нагреваются быстрее, создавая «парниковый эффект»: организму становится сложнее отдавать тепло, что увеличивает вероятность перегрева и даже солнечного удара. В группе особого риска — дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Страдают и волосы: ультрафиолет разрушает кератин, делая их сухими и ломкими. Если волосы намокли в морской воде или бассейне, соль и хлор дополнительно усиливают повреждение.

Чтобы избежать последствий, врач советует перед выходом на солнце высушивать волосы, носить головной убор в часы пиковой активности (с 11:00 до 16:00), использовать спреи с UV-фильтрами и после купания какое-то время проводить в тени.

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