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Не спешите выбрасывать: гастроэнтеролог рассказал, что делать с незрелым арбузом

«Не спешите выбрасывать». Гастроэнтеролог рассказал, что делать с незрелым арбузом
Что делать с незрелым арбузом
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Покупка зелёного и незрелого арбуза — не повод для паники, но игнорировать потенциальные риски для здоровья врачи не советуют. Можно ли употреблять такую ягоду в пищу, как спасти неудачную покупку, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам эксперта, острого отравления незрелый арбуз не вызовет, однако и пользы от него ждать не стоит. Главная опасность кроется в химическом составе: в зелёной мякоти содержится большое количество устойчивого крахмала и неперевариваемых полисахаридов. Для расщепления такой «сырой» клетчатки у человеческого организма попросту нет необходимых ферментов, что создаёт серьёзную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Для здорового человека употребление такого арбуза обернётся дискомфортом: вздутием, урчанием в животе и осмотической диареей, так как грубая клетчатка активно притягивает воду в кишечник. Однако для людей с хроническими заболеваниями последствия могут быть куда серьёзнее.

Владимир Логинов подчеркнул, что категорически запрещено есть зелёный арбуз пациентам с синдромом раздражённого кишечника или колитом. В этом случае продукт с высокой вероятностью спровоцирует болевой приступ и резкое обострение метеоризма.

При этом выбрасывать плод в мусорное ведро вовсе не обязательно. Врач напомнил, что из-за низкого содержания сахаров такой арбуз идеально подходит для засолки.

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