Трихолог назвала частые ошибки, которые усиливают выпадение волос

Выпадение волос — проблема, с которой сталкиваются многие, но далеко не всегда её причиной являются генетика или серьёзные заболевания. В беседе с «Чемпионатом» врач-дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор Волос» Татьяна Александровна Гончарова перечислила семь типичных ошибок, которые могут усилить потерю волос.

В списке — как недостаточный, так и чрезмерный уход за кожей головы. Слишком редкое мытьё ведёт к накоплению кожного сала и грязи, забивающих поры, а слишком частое с агрессивными шампунями, напротив, пересушивает кожу. Оптимальная частота, по словам эксперта, индивидуальна и зависит от типа кожи и образа жизни.

Среди других ошибок: злоупотребление стайлинговыми средствами (особенно на спиртовой основе), использование горячих утюжков и плоек, разрушающих кератин, а также дефицит витаминов из-за однообразного питания. Отдельно врач выделила стресс и недосып, недостаточное увлажнение кожи головы и, самое главное, самолечение.

«Когда человек видит, что волосы начали выпадать, он не обращается к специалисту, а идёт в магазин за шампунем или в аптеку за витаминами, — пояснила Гончарова. — Но самолечение проводится наугад, без учёта причины и механизма потери волос».

Если проблема уже возникла, специалист советует не откладывать визит к трихологу. Врач проведёт диагностику, назначит анализы и подберёт индивидуальное лечение.

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