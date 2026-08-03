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Диетолог объяснил, кому нельзя есть голубику

Диетолог объяснил, кому нельзя есть голубику
Диетолог объяснил, кому нельзя есть голубику
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Некоторым людям стоит с осторожностью употреблять голубику или вовсе исключить её из рациона. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, ягода противопоказана людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, гиперацидным гастритом и язвенной болезнью — в больших количествах она может усугубить состояние.

Кроме того, из-за содержания витамина К голубика не рекомендуется тем, у кого повышена свёртываемость крови: витамин может усилить этот эффект. Также в группе риска — люди с индивидуальной непереносимостью и аллергией на ягоду, которая, по словам врача, встречается не так уж редко, учитывая популярность голубики в рационе.

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