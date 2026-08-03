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Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть и хранить арбуз

Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть и хранить арбуз
Как правильно мыть и хранить арбуз
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Отравления арбузами летом случаются часто, в большинстве случаев причина — не нитраты, а нарушение гигиены и правил хранения. В беседе с URA.RU гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как выбрать, помыть и сохранить ягоду без риска для здоровья.

По словам врача, здоровому взрослому можно съедать не более 500 граммов мякоти в день. Людям с сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, почечными коликами и заболеваниями сердца стоит ограничить арбуз в рационе.

При выборе важно обращать внимание на целостность кожуры: вмятины, трещины и царапины — путь для бактерий. Хороший арбуз — с сухим хвостиком, жёлтым боковым пятном и гулким звуком при постукивании. Пробовать арбуз в магазине или на рынке нельзя — разрезанный плод быстро становится рассадником микробов.

Мыть арбуз нужно тщательно — под проточной водой с овощной щёткой, особенно в районе хвостика и «попки». Использовать мыло или средство для посуды запрещено: они могут впитаться в пористую кожуру. Влажной салфетки недостаточно.

Нарезанный арбуз хранят только в холодильнике, в контейнере или под плёнкой, не дольше двух дней. Если он постоял при комнатной температуре, его лучше выбросить — даже если внешне он кажется свежим. Кислый запах, слизь или подсохшая корочка на срезе — повод отказаться от продукта: его не спасти даже обрезкой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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