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Агроном рассказала, как выбрать самую вкусную дыню

Агроном рассказала, как выбрать самую вкусную дыню
Как выбрать самую вкусную дыню
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Главный ориентир — запах. Телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина в беседе с «Абзацем» раскрыла секреты выбора спелой и сладкой дыни.

«Достаточно просто потереть дыню пальчиком — и от неё уже начинает приятно пахнуть. Любая созревшая дыня издаёт медовый, сладковатый аромат», — пояснила эксперт.

Визуально качественный плод должен быть однородным и упругим, без вмятин и мягких участков. Ганичкина советует выбирать дыни слегка недозревшими — так они дольше сохранятся в холодильнике. Поверхность должна быть слегка шероховатой, с характерной «сеточкой».

При этом наличие хвостика не имеет значения — он может отлететь. Гораздо важнее, чтобы прикорневая шейка была сухой. Если в месте плодоножки есть влага, существует риск, что часть плода уже начала загнивать, предупредила агроном.

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