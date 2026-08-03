Агроном рассказала, как выбрать самую вкусную дыню

Главный ориентир — запах. Телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина в беседе с «Абзацем» раскрыла секреты выбора спелой и сладкой дыни.

«Достаточно просто потереть дыню пальчиком — и от неё уже начинает приятно пахнуть. Любая созревшая дыня издаёт медовый, сладковатый аромат», — пояснила эксперт.

Визуально качественный плод должен быть однородным и упругим, без вмятин и мягких участков. Ганичкина советует выбирать дыни слегка недозревшими — так они дольше сохранятся в холодильнике. Поверхность должна быть слегка шероховатой, с характерной «сеточкой».

При этом наличие хвостика не имеет значения — он может отлететь. Гораздо важнее, чтобы прикорневая шейка была сухой. Если в месте плодоножки есть влага, существует риск, что часть плода уже начала загнивать, предупредила агроном.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.