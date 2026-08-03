Замороженный йогурт или мороженое: диетолог назвал, что полезнее

Всё зависит от состава и целей питания. Диетолог Джонатан Пуртелл рассказал, что полезнее для здоровья — замороженный йогурт или мороженое.

Замороженный йогурт обычно содержит меньше жира и калорий: в половине стакана — от 110 до 150 калорий и 2-4 г жира, тогда как в мороженом — 140-210 калорий и 7-14 г жира. Однако производители часто добавляют много сахара, чтобы компенсировать кисловатый вкус йогурта. В некоторых видах замороженного йогурта содержится 18-24 г сахара на порцию, тогда как в мороженом — 14-20 г.

При этом мороженое может содержать немного больше белка и кальция благодаря большему количеству сухих молочных веществ. А вот рассчитывать на пробиотики в замороженном йогурте не стоит: после обработки и заморозки живых культур может оставаться очень мало. Эксперты советуют искать на упаковке пометку о наличии живых культур или выбирать охлаждённый йогурт.

«Самый полезный замороженный десерт — тот, который вписывается в ваш общий режим питания, удовлетворяет желания и не предполагает больших порций», — резюмирует Пуртелл.

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