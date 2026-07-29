Фестиваль «ПАРИ ФЕСТ» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 августа: что ждёт гостей

Спорт на «ПАРИ ФЕСТ» – это не просто отдельная зона фестиваля, а полноценная территория драйва, соревнований и новых впечатлений. Профессиональные спортсмены встретятся с любителями активного отдыха, а зрелищные шоу позволят не только насладиться со стороны, но и сами стать частью событий. Рассказываем, какие спортивные активности ждут гостей фестиваля.

Любителей ракеточных видов спорта ждёт кульминация турнира PARI Padel League. На корте развернётся финал соревнований, где сильнейшие игроки поборются за победу. После решающих матчей зрителей ждёт настоящее шоу — выставочная игра с участием аргентинского тренерского состава. Это отличная возможность увидеть падел в исполнении профессионалов мирового уровня и почувствовать атмосферу одного из самых быстрорастущих видов спорта.

Фото: Пресс-служба «ПАРИ ФЕСТ»

Также на фестивале расположится уникальный скейт-спот, который на один день станет местом притяжения для райдеров и поклонников экстремального спорта. В течение дня здесь пройдут соревнования по скейтбордингу с денежными призами и подарками. Даже если вы не катаетесь сами, скучать не придётся: зрелищные трюки и атмосфера соревнований сделают эту площадку одной из самых ярких на фестивале.

Одной из самых необычных спортивных активностей станет слэклайн. На сцене профессиональные атлеты будут передвигаться по специально натянутым тросам, эффектно анонсируя выступления артистов. Такое шоу станет частью фестивальной атмосферы и наверняка привлечёт внимание гостей. Тем, кто захочет попробовать свои силы, предложат принять участие в мастер-классе по слэклайну и освоить основы балансирования под руководством опытных спортсменов.

«ПАРИ ФЕСТ» продолжает объединять классический спорт и цифровые дисциплины. В этом году киберспортивная программа станет ещё масштабнее. Гостей ждут звёздные шоу-матчи по с участием известных контентмейкеров и бывших профессиональных игроков, среди которых Recrent, Jerry, Clean_killl, hypetried и другие.

Фото: Пресс-служба «ПАРИ ФЕСТ»

Посетители смогут не только наблюдать за матчами, но и лично встретиться со своими любимыми стримерами. Любителей Dota 2 приглашают в уютную зону «Кибер-лаунж», где пройдёт совместный просмотр крупного международного турнира с участием сильнейших команд мира. Кроме того, пространство PARI Esports предложит множество интерактивных активностей и возможность выиграть ценные призы.

Если кажется, что шахматы – это исключительно про тишину и долгие партии, «ПАРИ ФЕСТ» готов изменить это представление. В течение дня на шахматной площадке можно будет сыграть дружескую партию или принять участие в открытом блиц-турнире, где свои силы смогут попробовать игроки любого уровня подготовки. Отличный повод познакомиться с единомышленниками, проверить свою стратегию и открыть для себя шахматы с новой стороны.

Любителей баскетбола ждёт не только возможность побросать мяч в кольцо, но и настоящее шоу. На фестивале пройдут открытые мастер-классы, где каждый сможет попробовать свои силы, а также зрелищные выступления по баскетбольному фристайлу.

Фото: Пресс-служба «ПАРИ ФЕСТ»

Тем, кто хочет провести день максимально активно, стоит заглянуть на площадку растяжки и фитнеса. В течение дня там будут проходить бесплатные занятия, в которых смогут принять участие все желающие — от мягкой растяжки до функциональных тренировок и фитнес-квестов. Все тренировки рассчитаны на участников с любым уровнем подготовки, поэтому присоединиться можно в любой момент.

Тем, кто захочет ненадолго отвлечься от соревнований и концертов, стоит заглянуть в «Сад Ветра» — одну из самых атмосферных площадок фестиваля. Это место, где можно ненадолго вернуться в детство, поймать ветер, провести время с семьей или друзьями и просто немного замедлиться среди насыщенной программы фестиваля.

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