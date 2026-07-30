«Метеоритный забег» пройдёт в Челябинской области 2 августа. Локация — лыжная база Чебаркуля. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Дистанции

«Юпитер» — 20 км. Это полная трейловая дистанция для опытных бегунов, ищущих серьёзный вызов, адреналин и проверку выносливости.

«Сатурн» — 11 км. Отличный выбор для тех, кто хочет протестировать свои силы на средней дистанции в окружении уральских лесов.

«Венера» — 6 км. Дистанция подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет насладиться атмосферой праздника.

«Меркурий» — 1 км. Это короткая дистанция для детей и семей, желающих почувствовать вкус победы.

«Луна» — 0,5 км. Специальный маршрут для самых маленьких бегунов.

«Спутник» — 150 м. Дистанция создана специально для малышей 3–4 лет, чтобы их первые старты были безопасными, весёлыми и запоминающимися.

Забег в ползунках — первый старт для самых маленьких участников.

Для любителей велоспорта организаторы подготовили гонку «Марс» на 3 км. Участники будут накручивать круги согласно своей возрастной категории.

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