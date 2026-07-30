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Психотерапевт рассказала, можно ли пользоваться системой архетипов для самоанализа

Психотерапевт рассказала, можно ли пользоваться системой архетипов для самоанализа
Стоит ли пользоваться архетипами
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Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», можно ли пользоваться системой архетипов для самоанализа. Хотя архетипы вряд ли можно считать научным способом описания личности, но они могут работать как метафора для размышлений о себе.

«Типология даёт разрешение на свои особенности и, что важнее, на ограничения. В мире, где требуют быть гибким, продуктивным и экстравертным на совещаниях, фраза «у меня такой тип личности» звучит как легитимный щит. Лучший способ самопознания — это не определение типа раз и навсегда, а развитие способности замечать, как разные архетипы (и любые другие внутренние фигуры) проявляются в разных контекстах», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Герой, Мудрец или Правитель? Как на самом деле определять свой архетип по Юнгу
Герой, Мудрец или Правитель? Как на самом деле определять свой архетип по Юнгу

Психологи советуют начинать процесс самопознания не с тестов на архетип, а с наблюдения за собой.

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